с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI потерял в стоимости более 6% и торгуется по цене немногим более $20 за баррель.

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Общество В Петербурге ввели режим полной изоляции В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Общество Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Здоровье Ильсур Метшин: «Желающим заработать возможность будет предоставлена» Фото kzn.ru Потерявшим работу поможет мэр: их обещали трудоустроить Ильсур Метшин отметил, что "последствия пандемии отражаются не только на здоровье людей и не только на тех мероприятиях, которые мы проводим по профилактике, но, к сожалению, и на состоянии малого и среднего бизнеса".

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Общество Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Общество Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знает, как убить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ЧГТРК "Грозный".

Общество Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Энергетика Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество Какие регионы России ввели режим самоизоляции Согласно указу Сергея Собянина с 30 марта все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Политика Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.

Общество В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.