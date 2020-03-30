Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI потерял в стоимости более 6% и торгуется по цене немногим более $20 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $22

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Стоимость нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет

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