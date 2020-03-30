Энергетика

DP.RUDP.RUЦена на нефть WTI рухнула ниже $20 за баррель

Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) на торгах лондонской биржи ICE в понедельник, 30 марта, упала ниже $20 за баррель. Такой низкий показатель зарегистрирован впервые за последние 18 лет. В один из моментов баррель нефти WTI торговался на уровне $19,98.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
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