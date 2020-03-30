Энергетика
DP.RUЦена на нефть WTI рухнула ниже $20 за баррель
Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) на торгах лондонской биржи ICE в понедельник, 30 марта, упала ниже $20 за баррель. Такой низкий показатель зарегистрирован впервые за последние 18 лет. В один из моментов баррель нефти WTI торговался на уровне $19,98.
Читать в источнике
Оценить452
с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомости12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Комментарии
Политика
Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей
Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Общество
Иностранцам в России продлят срок действия виз на 90 дней
Иностранным гражданам, находящимся в России на основании виз, продлят срок их действия на 90 дней независимо от цели пребывания в стране на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в российском МВД.
Общество
Режим полной самоизоляции введен в Нижегородской области
Важные изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Авто
Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Общество
Американский инфекционист предрек новую волну коронавируса осенью
Коронавирусная инфекция нанесет новый удар по людям ближе к осени 2020 года.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Происшествия
Третий случай коронавируса подтвердился в Иркутской области
Третий случай заболевания COVID-19 подтвердился в Иркутской области.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
Общество
Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Происшествия
Второй случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
Лаборатория «Вектор» подтвердила второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Энергетика
Российский рынок может «залить» европейский бензин
Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Общество
«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Энергетика
Норвегия намерена нарастить добычу нефти
Норвежская энергокомпания Equinor планирует уже к началу мая нарастить нефтедобычу до уровня 470 тысяч баррелей в день в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Johan Sverdrup.
Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Иосиф Третий. Лучший танк Второй мировой ИС-3, который почти не воевал
ИС-3 многие эксперты считают последним танком Второй мировой войны.
Здоровье
В Челябинске начнет прием пациентов с коронавирусом областная больница
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Технологии
Китай с поддержкой России готовит революцию во всемирной сети
Предложение получило поддержку России, но вызвало обеспокоенность у западных стран, которые опасаются, что государству будет легче контролировать доступ граждан в интернет.
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Происшествия
Люди спасались из горящего коттеджа на Урале, где намечалась вечеринка
Как сообщает портал Е1.RU, компания решила снять коттедж, чтобы провести вечеринку.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.