с чего всё началось

Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) на торгах лондонской биржи ICE в понедельник, 30 марта, упала ниже $20 за баррель. Такой низкий показатель зарегистрирован впервые за последние 18 лет. В один из моментов баррель нефти WTI торговался на уровне $19,98.

Цена на нефть WTI рухнула ниже $20 за баррель

Политика Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.

Общество Иностранцам в России продлят срок действия виз на 90 дней Иностранным гражданам, находящимся в России на основании виз, продлят срок их действия на 90 дней независимо от цели пребывания в стране на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в российском МВД.

Общество Режим полной самоизоляции введен в Нижегородской области Важные изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Авто Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Энергетика Норвегия намерена нарастить добычу нефти Норвежская энергокомпания Equinor планирует уже к началу мая нарастить нефтедобычу до уровня 470 тысяч баррелей в день в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Johan Sverdrup.

Здоровье Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.

Общество В Петербурге ввели режим полной изоляции В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.