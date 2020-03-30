Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упал до $23,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на торгах почти на 8% — чуть выше $23 за баррель.

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

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