Энергетика
ВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упал до $23,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на торгах почти на 8% — чуть выше $23 за баррель.
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Финансы
ВЭБ.РФ получил субсидию на 242 млрд рублей в 2019 году
ВЭБ.РФ получил в 2019 году субсидию в размере 242,1 млрд руб. Их направили на компенсацию убытков госкорпорации от проектов, начатых до начала 2018 года, говорится в отчетности.
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» заявил о необходимости аннулировать результаты РПЛ
Экс-игрок "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников заявил о необходимости аннулировать результаты нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса
В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Политика
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Наука
В России создали три препарата против COVID-19
В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Здоровье
Диагноз зараженного коронавирусом ивановского врача подтвердился
По состоянию на 11 утра 27 марта в Ивановской области официально подтверждено 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Экономика
Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Космос
Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС
На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Экономика
Онлайн-торговле снизили комиссию
ЦБ ограничил банковский процент Банк России впервые воспользовался своим правом ограничивать банковские комиссии и установил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов на уровне 1%. Платежные системы объявили, что снизят межбанковскую комиссию для таких операций, но подчеркнули, что эта мера временная.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Вирусологи объяснили различные формы протекания коронавируса
Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, почему заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией, протекает в различных формах.
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек
В Бурятии зарегистрировано 13 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.
Политика
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Пандемия COVID-19 угрожает всему человечеству, неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Экономика
«Известия»: выручка российских аптек в феврале увеличилась на 20%
Выручка российских аптек по итогам февраля 2020 года оказалась на 20% больше, чем в феврале прошлого года.
Происшествия
В Красноярском крае коронавирус подозревают ещё у девяти человек
Красноярск, 30 марта 2020, 06:03 — REGNUM На утро 30 марта в Красноярском крае зарегистрировано 12 подтверждённых случаев коронавируса.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован первый случай коронавируса
В Приамурье зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Установлено, что больная посещала страну, неблагополучную по этой инфекции.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Общество
В Забайкалье могут ввести режим полной изоляции
Оперативный штаб, созданный в Забайкалье для контроля ситуации с эпидемией коронавируса, готовит документ о полной самоизоляции.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Авто
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Общество
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин
Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.