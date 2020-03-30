Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упал до $23,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на торгах почти на 8% — чуть выше $23 за баррель.
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Новости кризиса 30 марта: рекордное падение цены на нефть, правительство РФ сократило список товаров первой необходимости

URA.Ruвчера в 23:45

Цена на нефть WTI упала до $20 за баррель впервые с 2002 года

РБКвчера в 21:10

Цена нефти WTI опустилась ниже $20 впервые с февраля 2002 года

Коммерсантъвчера в 18:56

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

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Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Lenta.ruвчера в 19:13

Цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

Газета.Ruвчера в 18:59

Цена нефти WTI опускалась ниже $20 впервые с 2002 года

ТАССвчера в 20:43
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Финансы

ВЭБ.РФ получил субсидию на 242 млрд рублей в 2019 году

ВЭБ.РФ получил в 2019 году субсидию в размере 242,1 млрд руб. Их направили на компенсацию убытков госкорпорации от проектов, начатых до начала 2018 года, говорится в отчетности.
Коммерсантъ вчера в 23:43
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Экс-игрок «Локомотива» заявил о необходимости аннулировать результаты РПЛ

Экс-игрок "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников заявил о необходимости аннулировать результаты нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
ГТРК Карелия вчера в 03:06
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия вчера в 22:13
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
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В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса

В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:55
Политика

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Наука

В России создали три препарата против COVID-19

В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:44
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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
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Диагноз зараженного коронавирусом ивановского врача подтвердился

По состоянию на 11 утра 27 марта в Ивановской области официально подтверждено 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
IvanovoNews 27 марта в 04:35
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Экономика

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Коммерсантъ 27 марта в 07:32
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru вчера в 13:41
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Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Известия 27 марта в 01:37
Экономика

Онлайн-торговле снизили комиссию

ЦБ ограничил банковский процент Банк России впервые воспользовался своим правом ограничивать банковские комиссии и установил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов на уровне 1%. Платежные системы объявили, что снизят межбанковскую комиссию для таких операций, но подчеркнули, что эта мера временная.
Коммерсантъ вчера в 11:43
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском вчера в 17:46
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Вирусологи объяснили различные формы протекания коронавируса

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, почему заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией, протекает в различных формах.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек

В Бурятии зарегистрировано 13 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 22:24
Политика

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Пандемия COVID-19 угрожает всему человечеству, неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 17:51
Экономика

«Известия»: выручка российских аптек в феврале увеличилась на 20%

Выручка российских аптек по итогам февраля 2020 года оказалась на 20% больше, чем в феврале прошлого года.
ТАСС вчера в 20:29
Происшествия

В Красноярском крае коронавирус подозревают ещё у девяти человек

Красноярск, 30 марта 2020, 06:03 — REGNUM На утро 30 марта в Красноярском крае зарегистрировано 12 подтверждённых случаев коронавируса.
REGNUM вчера в 23:03
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости вчера в 18:54
Здоровье

В Амурской области зарегистрирован первый случай коронавируса

В Приамурье зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Установлено, что больная посещала страну, неблагополучную по этой инфекции.
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Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Общество

В Забайкалье могут ввести режим полной изоляции

Оперативный штаб, созданный в Забайкалье для контроля ситуации с эпидемией коронавируса, готовит документ о полной самоизоляции.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:33
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:09
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета 28 марта в 02:00
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин

Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:20
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