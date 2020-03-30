Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 4,51%, составив $20,54 за баррель.
Читать в источнике
Оценить404
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Политика
Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Здоровье
Доктор Мясников считает, что к маю коронавирус станет контролируемым
Доктор добавил, что ключом к установлению «контроля» над коронавирусом станет тщательное соблюдение карантинных мер - даже в большей степени, чем действия медиков.
Общество
В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции
Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Футбол
Асенсио восстановился от травмы колена
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио полностью восстановился от травмы крестообразной связки колена.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
Общество
Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране
Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
Происшествия
План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места
В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
Наука
Мозг слушателей и музыкантов синхронизируется во время концерта
В прошлых исследованиях рассматривалась реакция мозга на «неприятную» музыку, о синхронизации с любимыми музыкантами начали говорить только сейчас.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Общество
Генералу Шаймуратову присвоили звание Героя России
Легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерала майора Минигали Шаймуратова посмертно наградили звездой Героя России.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Тюменке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Во время лапароскопической операции врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте находятся пучок волос и 4 зуба.
Общество
В Петербурге скончался второй больной коронавирусом
Второй пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Петербурге.
Технологии
В России запустили портал для дистанционного образования учителей
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей учись-дома.онлайн.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Общество
Ульяновская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»
На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.