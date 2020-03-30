Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 4,51%, составив $20,54 за баррель.

Общество Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.

Политика Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.

Общество В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.

Общество Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

Происшествия План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.

Общество Генералу Шаймуратову присвоили звание Героя России Легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерала майора Минигали Шаймуратова посмертно наградили звездой Героя России.

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество Ульяновская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса.

Шоу-бизнес Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк» На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.