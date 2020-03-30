Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 4,51%, составив $20,54 за баррель.
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Цена нефти Brent снизилась на 10%

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Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

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Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
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Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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РИА Новости вчера в 20:12
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Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
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Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
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В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
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Доктор Мясников считает, что к маю коронавирус станет контролируемым

Доктор добавил, что ключом к установлению «контроля» над коронавирусом станет тщательное соблюдение карантинных мер - даже в большей степени, чем действия медиков.
Ридус 11:16
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В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
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Асенсио восстановился от травмы колена

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио полностью восстановился от травмы крестообразной связки колена.
Матч ТВ 12:40
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В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
ToDay News Ufa 03:59
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
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Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране

Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
РЕН ТВ вчера в 08:30
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План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
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Мозг слушателей и музыкантов синхронизируется во время концерта

В прошлых исследованиях рассматривалась реакция мозга на «неприятную» музыку, о синхронизации с любимыми музыкантами начали говорить только сейчас.
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Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
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Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Вести.Ru 11:09
Общество

Генералу Шаймуратову присвоили звание Героя России

Легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерала майора Минигали Шаймуратова посмертно наградили звездой Героя России.
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Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
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Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Тюменке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Во время лапароскопической операции врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте находятся пучок волос и 4 зуба.
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Общество

В Петербурге скончался второй больной коронавирусом

Второй пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Петербурге.
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Технологии

В России запустили портал для дистанционного образования учителей

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей учись-дома.онлайн.
Псковское агентство информации 05:11
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Здоровье

В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
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Общество

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Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»

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Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
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