Энергетика
Новые ВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Нефть марки WTI прибавила почти 6%, подорожав до $21,23 за баррель. Накануне цена нефти Brent снизилась до рекордного с 2002 года уровня — $21,76 за баррель, WTI при этом торговалась на уровне $20,1 за баррель.
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Глава компании Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) дал интервью журналу Egde.
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Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
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В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
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Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса
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Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца
Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.
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Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
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