Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Нефть марки WTI прибавила почти 6%, подорожав до $21,23 за баррель. Накануне цена нефти Brent снизилась до рекордного с 2002 года уровня — $21,76 за баррель, WTI при этом торговалась на уровне $20,1 за баррель.
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