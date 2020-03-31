Нефть марки WTI прибавила почти 6%, подорожав до $21,23 за баррель. Накануне цена нефти Brent снизилась до рекордного с 2002 года уровня — $21,76 за баррель, WTI при этом торговалась на уровне $20,1 за баррель.

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

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