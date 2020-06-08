Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Мировые цены на нефть растут

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Цена Brent опустилась ниже $41

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Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

РИА Новости 01:06
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

Комсомольская правда вчера в 14:13
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
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Происшествия

Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова

Газета.Ru вчера в 08:55
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 08 июня в 07:23
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Общество

В России за сутки выявили 8 404 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксирован 8 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 216 человек умерли.
Gazeta.SPb 03:52
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Технологии

В России появится глобальная сеть из беспилотников

ЦКБ «Рубин» запланировало масштабный проект по созданию глобальной сети из беспилотников различных классов.
ГЛАС.RU 02:17
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Шоу-бизнес

У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса

Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 03:09
3
Происшествия

В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт

В Ульяновской области подследственные, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе № 1, устроили бунт.
Российская газета 02:07
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Общество

В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений

На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
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Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившееся

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru вчера в 15:58
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Общество

В России за сутки умерли 216 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в России скончались 216 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа.
News.ru 03:48
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC

Газета.Ru вчера в 20:03
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
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Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
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Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
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Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Общество

В России за сутки зафиксировано 8595 случаев коронавирусной инфекции

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки).
Интерфакс вчера в 03:41
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Здоровье

Как избежать перегрева в жару: отвечает Роспотребнадзор

Метеорологи прогнозируют в Саратовской области жару до +34°С. В связи с установившейся жаркой погодой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Саратов 24 вчера в 04:08
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Экономика

В России готовят нацпроект по туризму

В развитие российского туризма старались вкладывать средства и ранее.
Прецедент-Новосибирск 00:02
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Кино

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
Известия 00:45
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Футбол

Сергей Семак: «Моя позиция по Кокорину не изменилась — был бы рад видеть его в „Зените“»

Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Общество

ФТС объяснила увеличение сроков доставки посылок из-за рубежа

Причиной увеличения сроков доставки в РФ посылок из-за рубежа стали изменения в требованиях таможенной службы, объяснили официальные представители ФТС.
Экономика сегодня вчера в 13:05
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