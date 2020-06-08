Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
РИА Новости 01:06
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Комсомольская правда вчера в 14:13
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова
Газета.Ru вчера в 08:55
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 08 июня в 07:23
Общество
В России за сутки выявили 8 404 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксирован 8 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 216 человек умерли.
Gazeta.SPb 03:52
Технологии
В России появится глобальная сеть из беспилотников
ЦКБ «Рубин» запланировало масштабный проект по созданию глобальной сети из беспилотников различных классов.
ГЛАС.RU 02:17
Шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 03:09
Происшествия
В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт
В Ульяновской области подследственные, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе № 1, устроили бунт.
Российская газета 02:07
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившееся
Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru вчера в 15:58
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Общество
В России за сутки умерли 216 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в России скончались 216 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа.
News.ru 03:48
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Общество
В России за сутки зафиксировано 8595 случаев коронавирусной инфекции
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки).
Интерфакс вчера в 03:41
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Здоровье
Как избежать перегрева в жару: отвечает Роспотребнадзор
Метеорологи прогнозируют в Саратовской области жару до +34°С. В связи с установившейся жаркой погодой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Саратов 24 вчера в 04:08
Экономика
В России готовят нацпроект по туризму
В развитие российского туризма старались вкладывать средства и ранее.
Прецедент-Новосибирск 00:02
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Кино
HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
Известия 00:45
Футбол
Сергей Семак: «Моя позиция по Кокорину не изменилась — был бы рад видеть его в „Зените“»
Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Общество
ФТС объяснила увеличение сроков доставки посылок из-за рубежа
Причиной увеличения сроков доставки в РФ посылок из-за рубежа стали изменения в требованиях таможенной службы, объяснили официальные представители ФТС.
Экономика сегодня вчера в 13:05