Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе текущего года снизилась на лондонской бирже ICE до $41,06 за баррель. Такие данные дает биржа 8 июня в 17:55 по мск.

Цена на нефть марки Brent опустилась до $41

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