Энергетика
ИА Красная ВеснаЦена на нефть марки Brent опустилась до $41
Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе текущего года снизилась на лондонской бирже ICE до $41,06 за баррель. Такие данные дает биржа 8 июня в 17:55 по мск.
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Происшествия
Полиция задержала актера Михаила Ефремова из-за ДТП в Москве
Полиция считает виновником аварии в центре Москвы, в которой столкнулись несколько автомобилей на Смоленской площади, заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.
Газета.Ru 17:21
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ 18:04
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa 14:50
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Экономика
Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов
Роспотребнадзор рекомендовал избегать кредитные организации, которые предлагают выдать микрозайм в очень короткие сроки, сообщается на сайте организации во вторник, 9 июня.
Известия 22:14
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
РИА Новости 08:09
Общество
182 новых случая коронавируса подтвердили за сутки в Иркутской области
Прирост новых больных коронавирусом в Иркутской области за сутки составил 182 человека. Всего в регионе подтверждено 3265 случаев заражения.
Сибирские Новости 22:35
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
Происшествия
Срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение
Газета.Ru 09:46
Футбол
Уткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории России
Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
ProstoProSport 07:12
Общество
На Сахалине выявили еще 22 случая COVID-19
Двадцать два новых случая COVID-19 за сутки подтверждено на Сахалине, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 22:27
Футбол
Данни: шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Данни вспомнил, как подшучивал над соотечественником Криштиану Роналду после того, как "сине-бело-голубые" обыграли английский "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА в 2008 году.
РИА Новости 13:05
Здоровье
Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье
В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 00:09
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Единоборства
Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру
Inc-news.ru вчера в 12:12
Общество
В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить досрочно на пенсию и засчитывать уход за детьми в качестве трудового стажа, сообщает во вторник, 9 июня, «РИА Новости».
Известия 22:01
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Происшествия
В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока
В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28
Наука
Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что болезнь Альцгеймера может развиться из-за постоянных негативных мыслей.
Вестник Кавказа 12:34
Общество
В Кузбассе открываются аттракционы и плановое лечение
Детские аттракционы возвращаются к работе в Кузбассе, больницы региона возобновляют плановую госпитализацию пациентов на срок до 1 недели.
КузПресс 12:12
Общество
Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
Московский Комсомолец 19:13
Общество
В России предложили расширить пляжи для борьбы с пандемией
В МЧС предложили региональным властям расширить пляжи для борьбы с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 22:19
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
Власти Москвы решили не отменять требование носить маски и перчатки
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, введенный в конце марта, а также пропускную систему.
РБК 09:45
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03