Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦена на нефть марки Brent опустилась до $41

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе текущего года снизилась на лондонской бирже ICE до $41,06 за баррель. Такие данные дает биржа 8 июня в 17:55 по мск.
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В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

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На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
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Данни: шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Данни вспомнил, как подшучивал над соотечественником Криштиану Роналду после того, как "сине-бело-голубые" обыграли английский "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА в 2008 году.
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Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье

В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 00:09
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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
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Путин присвоил Захаровой ранг посла

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В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь

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На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
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В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока

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Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера

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В Кузбассе открываются аттракционы и плановое лечение

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Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
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В России предложили расширить пляжи для борьбы с пандемией

В МЧС предложили региональным властям расширить пляжи для борьбы с пандемией коронавируса.
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В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

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С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, введенный в конце марта, а также пропускную систему.
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Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

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Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
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