Коронавирус
ВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась ниже $25
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель. За сутки цена за баррель упала на 15,1%. Нефть WTI с поставками в апреле торговалась за $20,56, снизившись на 31,0%. Падение цен на нефть отразилось на курсе рубля.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent по данным на 20:44 мск на бирже ICE в Лондоне упала на 15%, достигнув $24,96 за баррель впервые с 12 мая 2003 года.Коммерсантъвчера в 10:01
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