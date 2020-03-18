с чего всё началось

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель. За сутки цена за баррель упала на 15,1%. Нефть WTI с поставками в апреле торговалась за $20,56, снизившись на 31,0%. Падение цен на нефть отразилось на курсе рубля.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

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Политика ДНР закрывает границу с Украиной «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

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Общество Продукцию для торговых сетей России завозят круглосуточно В связи с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить необходимые процедуры поставок внутри страны и из-за границы.

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Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.