Лондон, 23 марта 2020, 02:30 — REGNUM Мировые нефтяные рынки открылись очередным падением. После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель. По состоянию на 02:00 мск, цена на майские фьючерсы стабилизировалась на уровне $25,35 за баррель.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

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