Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
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Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов

Российская газета04:02

Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

RT на русском01:15

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАССвчера в 18:22

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Известиявчера в 19:50

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35

Цены на нефть обвалились на 8%

РБКвчера в 18:28

Главные новости к утру 23 марта

Коммерсантъ00:05
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Комментарии

Технологии

Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса

Актуальные Новости 02:43
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Футбол

«Зенит» объявил о продлении карантина

«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о продлении карантина – футболисты будут продолжать тренироваться в домашних условиях до 29 марта.
Евро-футбол.ру вчера в 10:07
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Технологии

В России в 4 раза увеличилось количество фишинговых рассылок

Эксперты рекомендуют устанавливать на рабочие компьютеры антивирусы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и утечек данных.
Live24 00:19
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Интерфакс вчера в 19:32
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Piter.tv 04:46
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Гаджеты

Складной смартфон Huawei Mate Xs оценен в 200 тысяч рублей

Компания Huawei объявила российскую цену складного смартфона Huawei Mate Xs.
Megaobzor.com 05:03
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости 02:28
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
TatCenter 03:32
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
Обзор газет 04:30
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 21 марта в 15:59
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 21 марта в 04:09
Путешествия

В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры

Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 05:02
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Происшествия

Массовый побег из ИВС в Туве сняли на видео

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двоих рецидивистов, которые в апреле минувшего года устроили массовый побег задержанных и осужденных из изолятора временного содержания в Туве.
Вести.Ru 04:33
Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

РИА Новости 05:11
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Общество

В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры

Вторая мера – закрываются все бассейны и кинотеатры.
Газета Республика Башкортостан 02:18
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