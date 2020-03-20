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REGNUMREGNUMЦена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Лондон, 23 марта 2020, 02:30 — REGNUM Мировые нефтяные рынки открылись очередным падением. После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель. По состоянию на 02:00 мск, цена на майские фьючерсы стабилизировалась на уровне $25,35 за баррель.
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