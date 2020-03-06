Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефть продолжает дешеветь на фоне неопределенности

Цены на нефть в пятницу утром снижаются на фоне неопределенности по перспективам сделки ОПЕК+ и рисков коронавируса, как свидетельствуют данные торгов.
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