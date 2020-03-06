Цены на нефть в пятницу утром снижаются на фоне неопределенности по перспективам сделки ОПЕК+ и рисков коронавируса, как свидетельствуют данные торгов.

Общество Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.

Биатлон Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество В Саудовской Аравии арестовали трех принцев В пятницу в Эр-Рияде арестовали младшего брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и двоих племянников монарха по обвинению в государственной измене.

Наука Впервые выделены симптомы болезни вейперов Изучив фотографии легких у подростков, которые увлекались электронными сигаретами, ученые выделили признаки болезни EVALI, появление который медики связали с вейпингом.

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Гаджеты Новый среднебюджетный смартфон Honor появился в TENAA Фронтальная камера в новинке получит модуль на 8 Мп, а на задней панели будет камера с модулями на 48 и 2 Мп.

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Общество Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить "В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.

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