Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель
По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
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Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса
Эхо Москвы25 февраля в 17:05
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Экономика
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