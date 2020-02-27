Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель

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АК&Мвчера в 07:43

Цена нефти Brent опустилась ниже $52

ТАССвчера в 21:10
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