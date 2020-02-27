Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель
По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
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Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса
Эхо Москвы25 февраля в 17:05
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