Цена нефти Brent (июньские фьючерсы) на Лондонской межконтинентальном бирже (ICE) упала более чем на 4%, ниже $27 за баррель и поднялась до $28. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 4:30 по московскому времени. Стоимость майского фьючерса нефти WTI стремительно падает.

Цена на нефть марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель

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