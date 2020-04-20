Энергетика
ВедомостиЦена на нефть марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель
Цена нефти Brent (июньские фьючерсы) на Лондонской межконтинентальном бирже (ICE) упала более чем на 4%, ниже $27 за баррель и поднялась до $28. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 4:30 по московскому времени. Стоимость майского фьючерса нефти WTI стремительно падает.
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