Энергетика
Мойка78Цена на нефть марки Brent перевалила за $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла до 38,17 долларов США. Об этом свидетельствуют данные биржи ко 21:28 по московскому времени, передаёт ТАСС.
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян на турнире UFC в Лас-Вегасе
Антонина Шевченко уступила американке Кэтлин Чукагян в поединке легчайшей весовой категории на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе.
ТАСС Спорт 22:01
Технологии
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00
Политика
Пушков объяснил, почему Меркель отказалась от саммита G7 в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал разногласия между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом по поводу «Северного потока – 2». По мнению сенатора, из-за этого разговора канцлер Германии отказалась от поездки на саммит G7.
Невские Новости 13:15
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU 22:21
Здоровье
В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС
Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий.
Известия 21:24
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 13:16
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском 21:56
Армия и оружие
В России началась работа над космическим истребителем
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
Общество
Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США
Известия 18:15
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Футбол
В Краснодарском крае возвращение болельщиков на трибуны возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений
Как отметил первый замминистра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев, руководство региона и министерства поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги и тренировочного процесса при условии строго соблюдения требований Роспотребнадзора.
Администрация Краснодарского края 12:01
Происшествия
Полиция Нижнего Тагила задержала детей, потушивших Вечный огонь
Школьников подозревают в осквернении Вечного огня на площади Славы в Нижнем Тагиле.
BFM.ru 17:31
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия 21:56
Происшествия
За два дня протестов в Нью-Йорке арестовано более 200 человек
ИА Красная Весна 15:36
Игры
Продажи игр серии «Ведьмак» превысили 50 миллионов копий
Выход сериала "Ведьмак" на платформе Netflix, а также выход третьей части игры на консоли Nintendo Switch подняли продажи на 554% в декабре 2019 года по сравнению с тем же периодом в 2018 году.
Discover24 вчера в 12:35
Общество
Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19
Новое лечебное учреждение уже 1 июня начнет принимать пациентов с COVID-19.
Российская газета 05:17
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 06:07
Политика
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Ведомости вчера в 13:30
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Авто
В АвтоВАЗе рассказали, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Lada 4x4 в версии Bronto, являющейся самой дорогой в линейке "Нивы", получит долгожданное обновление во второй половине нынешнего года.
Авторамблер вчера в 11:35
Здоровье
В Татарстане сокращается число новых случаев коронавируса
В Татарстане за эту неделю было зарегистрировано 445 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Kazanfirst.ru 08:05
Происшествия
В Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота»
Взгляд.ру 08:29
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 28 мая в 06:51
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Российская газета 20:38
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54