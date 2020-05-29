Энергетика
Мойка78Цена на нефть марки Brent перевалила за $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла до 38,17 долларов США. Об этом свидетельствуют данные биржи ко 21:28 по московскому времени, передаёт ТАСС.
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Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17
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Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 13:48
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Эксперты опровергли главные мифы о воде
Еще одним распространенным заблуждением является то, что человек состоит из воды на 70%.
Народные новости 07:36
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Политика
Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию
Президент США Дональд Трамп призвал другие города и штаты, губернаторы и мэры которых принадлежат к Демократической партии, задействовать Национальную гвардию, пока не стало "слишком поздно".
РИА Новости 13:14
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Семин отказался комментировать последний день работы в «Локомотиве»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отказался комментировать свой последний день работы на посту "железнодорожников".
МК-Спорт 10:29
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Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru 11:20
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb вчера в 14:15
Общество
Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня
Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
Парламентская газета 29 мая в 10:31
Здоровье
В Башкирии Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли инфекционный центр
ПроТуймазы вчера в 05:14
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Происшествия
Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге
Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
Наука
Археологи выяснили, почему погибали древние цивилизации
Российская Действительность 13:53
Технологии
10 верных способов восстановить Windows при возникновении сбоев
Внезапные сбои в работе операционной системы Windows способны испортить настроение и изрядно потрепать нервы кому угодно.
Сергиевские Куранты 08:57
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Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 09:34
Наука
Физики измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы
Goroday.ru 29 мая в 02:23
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
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Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Общество
Microsoft заменит журналистов на роботов
Корпорация Microsoft собирается заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество
В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка
Самолет компании "Аэрофлот" с россиянами, которые пожелали покинуть США и вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса, прибыл в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта Кольцово.
ТАСС 10:15
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
Попова указала на связь коронавируса со свертываемостью крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Известия 13:45
Общество
В Москве с 29 мая выпало 185% месячной нормы осадков
RT на русском 12:54
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург 06:32
Армия и оружие
Ливийская армия нанесла авиаудар по позициям ПНС в районе Мисраты
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесла удар по позициям войск Правительства национального согласия (ПНС) к югу от Мисраты, сообщает пресс-служба ЛНА 31 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 04:52
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34