Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла до 38,17 долларов США. Об этом свидетельствуют данные биржи ко 21:28 по московскому времени, передаёт ТАСС.

Цена на нефть марки Brent перевалила за $38

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