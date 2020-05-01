Энергетика
МонаВистаЦена на нефть марки Brent поднялась до $27 за баррель
Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне ожидания нормализации спроса. Так, на 15:58 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent впервые с 20 апреля поднялась выше $27 за баррель, составив $27,22. Об этом свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Комментарии
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»
Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
Здоровье
Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.
РБК 07:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о снятии ограничений в России
В конце апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 07:35
Технологии
NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 23:00
Хоккей
Назван самый лучший российский хоккеист в истории НХЛ
Лучшим российским хоккеистом за всю историю НХЛ признан бывший нападающий "Детройт Ред Уингз" Сергей Федоров, говорится в сообщении издания The Hockey Writers.
Sputnik Грузия 08:00
Общество
С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
Кино
Фильм «Шугалей» заинтриговал западных зрителей
Зарубежные зрители интересуются, где посмотреть полную версию, и будет ли картина переведена на английский язык.
RuNews24.ru 02:16
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Попова рассказала, когда будет виден результат нарушения карантина
Результат нарушения карантинного режима виден через семь-восемь дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:48
Политика
В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
Происшествия
В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек
Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Севастополь 02:10
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
Армия и оружие
Немецкий депутат призвал вывести ядерное оружие США из Германии
Ядерное оружие США, расположенное в Германии, является для ФРГ угрозой безопасности, заявил лидер фракции немецких социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, сообщает издание 2 мая.
ИА Красная Весна 02 мая в 17:00
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451
На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
Kursk.com 02 мая в 03:34
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей
На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Футбол
Фанаты «Спартака» устроили перформанс для врачей на пустом стадионе
Болельщики устроили перформанс на пустом стадионе, выразив таким образом благодарность борцам с эпидемией.
Ридус 05:18
Общество
Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
Политика
Вашингтон намерен помешать Ирану приобрести оружие у России
США примут любые меры, чтобы помешать Тегерану приобрести у РФ или Китая современную бронетехнику.
Экономика сегодня 01 мая в 09:30
Политика
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45