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Политика Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Общество В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

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Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Шоу-бизнес Рудковская и Плющенко готовятся снова стать родителями Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская хотят прибегнуть к суррогатному материнству, чтобы завести еще одного ребенка.

Футбол США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

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Общество Александр Беглов: Обстановка с коронавирусом ухудшается с каждым днём По росту числа пациентов с Covid-2019 Петербург отстает от Москвы на три недели, сообщил на заседании малого правительства губернатор города Александр Беглов.

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Общество Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Происшествия У двух медработников в Ульяновской области подтверждён коронавирус Ульяновск, 7 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, оба — у медицинских работников рабочего посёлка Карсун.