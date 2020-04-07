Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 3,28%, составив $27,41 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
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Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
За последние 24 часа в Москве выявлено почти 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Общество
Единый госэкзамен в России решили не отменять
Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса.
Общество
В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса
Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
В Приморье отложили введение системы смс-пропусков
В Приморском крае отложили внедрение электронной системы пропусков, введение которой анонсировали 6 апреля.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко готовятся снова стать родителями
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская хотят прибегнуть к суррогатному материнству, чтобы завести еще одного ребенка.
Общество
В Удмуртии зафиксировано 4 новых случая заражения коронавирусом
Глава Удмуртской республики Александр Бречалов сообщил, что сегодня подтвердились еще 4 случая заболевания коронавирусом в регионе.
Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Происшествия
В суды Петербурга поступило 70 дел о нарушении режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге мировыми судьями было зарегистрировано 70 дел об административных нарушениях, связанных с самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
Александр Беглов: Обстановка с коронавирусом ухудшается с каждым днём
По росту числа пациентов с Covid-2019 Петербург отстает от Москвы на три недели, сообщил на заседании малого правительства губернатор города Александр Беглов.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса
Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Здоровье
В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса
В Китае не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса за сутки впервые с января.
Происшествия
У двух медработников в Ульяновской области подтверждён коронавирус
Ульяновск, 7 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, оба — у медицинских работников рабочего посёлка Карсун.
Общество
Россия возобновила вывоз своих граждан из-за границы
Позднее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России опубликовал заявление, в котором сообщил, что в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев с 00:00 4 апреля временно будут приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.