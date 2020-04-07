Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Майские фьючерсы на нефть WTI показали снижение на 3,28%, составив $27,41 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
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Стоимость нефти Brent превысила $34 - встреча ОПЕК все ближе

Российский Диалог03:02

Цена на нефть марки Brent превысила 34 доллара

РИА Новости01:29

Цена на нефть поднялись выше $34 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 22:40

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

ТАССвчера в 22:03

Цена на нефть марки Brent поднималась выше $34

Коммерсантъвчера в 23:47

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:03
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Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета 04:14
Общество

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч

За последние 24 часа в Москве выявлено почти 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 03:42
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Общество

Единый госэкзамен в России решили не отменять

Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса.
Известия 03:46
Общество

В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса

Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:39
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru вчера в 14:10
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 вчера в 10:42
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Общество

В Приморье отложили введение системы смс-пропусков

В Приморском крае отложили внедрение электронной системы пропусков, введение которой анонсировали 6 апреля.
Российская газета 01:41
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко готовятся снова стать родителями

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская хотят прибегнуть к суррогатному материнству, чтобы завести еще одного ребенка.
Gazeta.SPb вчера в 11:23
Общество

В Удмуртии зафиксировано 4 новых случая заражения коронавирусом

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов сообщил, что сегодня подтвердились еще 4 случая заболевания коронавирусом в регионе.
Моя Удмуртия 00:58
Гаджеты

Redmi выпустит домашний маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6

3DNews 02:38
Здоровье

Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми

Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
ТАСС вчера в 14:08
Происшествия

В суды Петербурга поступило 70 дел о нарушении режима самоизоляции

В Санкт-Петербурге мировыми судьями было зарегистрировано 70 дел об административных нарушениях, связанных с самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса.
АБН вчера в 14:54
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
RT на русском 01:23
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

Александр Беглов: Обстановка с коронавирусом ухудшается с каждым днём

По росту числа пациентов с Covid-2019 Петербург отстает от Москвы на три недели, сообщил на заседании малого правительства губернатор города Александр Беглов.
Доктор Питер вчера в 10:32
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Известия 03:23
Общество

Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 03:54
Происшествия

В Краснодарском крае и Башкирии умерли первые пациенты с коронавирусом

РБК 03:31
Здоровье

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Китае не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса за сутки впервые с января.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:46
Происшествия

У двух медработников в Ульяновской области подтверждён коронавирус

Ульяновск, 7 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, оба — у медицинских работников рабочего посёлка Карсун.
REGNUM 03:12
Общество

Россия возобновила вывоз своих граждан из-за границы

Позднее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России опубликовал заявление, в котором сообщил, что в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев с 00:00 4 апреля временно будут приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
РБК вчера в 13:38
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