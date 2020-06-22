Энергетика

RT на русскомRT на русскомПадение цен на нефть ускорилось до 6%

Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новости11:00

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАСС11:27

Падение цен на нефть ускорилось до 6% после публикации статданных о ее запасах в США

ПРАЙМ11:41

Цена нефти Brent опустилась ниже $40

News.ru11:55

Падение цен на нефть ускорилось до 6%

RT на русском11:55

Данные из США обвалили цены на нефть

Росбалт11:53

Brent подешевела до $40 после данных о добыче в США

Вестник Кавказа12:27
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Известия 11:02
106
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
75
Общество

Путин объявил о повышении ставки НДФЛ для богатых

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:32
2,8K
Политика

Президента Косово обвинили в сотне убийств

Президента Косово Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях.
Lenta.ru 12:16
1
Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
7
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
408
Политика

Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию

Российский президент Владимир Путин заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено.
RT на русском 12:30
1
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
1K
Политика

Лукашенко назвал Москву столицей Родины

Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
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Здоровье

На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно

«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
ИА Красная Весна 11:32
Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
309
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,4K
Космос

Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную

Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
Профиль вчера в 05:15
34
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,8K
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6,3K
Фигурное катание

Фанаты Загитовой атакуют ISU из-за проигрыша во всех номинациях премии

News.ru 10:48
Политика

Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
2,1K
Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
504
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал военную технику, представленную на Параде: что удивило иностранцев

Финская государственная телерадиокомпания Yle, вспомнив о «супероружии Путина», анонсировала новинк, подготовленную для Парада Победы в Москве 24 июня.
Московский Комсомолец 04:46
Общество

Кустурица посетил главный храм Минобороны России

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
1
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
1,6K
Политика

В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению рейса MH17

Власти Нидерландов будут выяснять реальные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
276
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,4K
Политика

Путин выразил надежду, что жизнь восстановится

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:23
Экономика

Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей

Предприниматели поддерживают уже принятые меры поддержки арендаторов, которые упростили разрыв договоров для малого и среднего бизнеса, но обращают внимание на «серьезный экономический урон, наносимый арендодателям», следует из писем.
РБК 09:36
Авто

Нововведения ждут российских водителей с 1 июля

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
276
Политика

На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта

В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Общество

Парад Победы в Москве засняли из космоса

Московский парад Победы заснял из космоса российский спутник дистанционного зондирования "Ресурс-П", сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Газета.Ru 08:16
8
Технологии

Важное обновление Windows 10 приводит к перезагрузке ПК

Важное обновление операционной системы Windows 10 приводит к перезагрузке вашего компьютера.
Evo-rus.com 11:08
1
Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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