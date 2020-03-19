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BFM.ruBFM.ruНефть на торгах продолжает дорожать

Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости. Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
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