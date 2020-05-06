Энергетика

Inc-news.ruInc-news.ruЦена на нефть марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent взлетел выше 30 долларов за баррель. Такая динамика наблюдается впервые с 15 апреля 2020 года.
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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 30 долларов за баррель

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Цена нефти преодолела 3 важные отметки менее чем за сутки

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

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Сбербанк понизил ипотечные ставки

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В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

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У депутата Госдумы Максимовой подтвердился коронавирус

У депутата Государственной Думы Светланы Максимовой подтвердился коронавирус.
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В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
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«Левада-центр»: рейтинг одобрения деятельности Путина рекордно упал

Опрос проводился в апреле, на исходе первого месяца самоизоляции Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина упал до рекордно низкой отметки за 20-летнюю историю наблюдений, сообщил сегодня «Левада-центр».
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа

Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru вчера в 06:31
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Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
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Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
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Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Братске

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Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
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Экономика

Внешнеторговый оборот КНР в январе — апреле упал на 7,5%

Объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении.
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
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Советник пермского губернатора анонсировал смягчение карантина

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Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
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Общество

Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.
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Польша перенесла президентские выборы

Ранее NEWS.ru сообщал, что верхняя палата польского парламента отклонила законопроект о дистанционном голосовании на выборах президента республики, которые назначены на 10 мая.
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