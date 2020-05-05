Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель

Газета.Ru05 мая в 21:54

Цена на нефть Brent перевалила за $31

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Новости кризиса 6 мая: россиянам не раздадут деньги, мировая экономика восстанавливается

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Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

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Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости05 мая в 17:55

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС05 мая в 17:54

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом уменьшается в Алтайском крае

Алтайская правда 05 мая в 02:12
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Происшествия

Чемпион Европы по волейболу сообщил о нападении на него в Москве

РБК 10:04
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Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой в группу Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на уход своей воспитанницы Александры Трусовой .
Sport.ru вчера в 12:59
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Здоровье

В Москве умерла главврач городской поликлиники №180 с COVID-19

Газета.Ru 07:32
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Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X

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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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Общество

Раскрыт план открытия туристического сезона в Сочи

Раскрыт план поэтапного открытия грядущего туристического сезона в Сочи и постепенного снятия ограничений и мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:21
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Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который готовит правительство РФ, и форсировать возможности на этом направлении.
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Скончался священнослужитель, венчавший Стаса Михайлова с женой

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Армия и оружие

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году

Издание сообщает, что уже предположительно в текущем году Поднебесная вполне может закончить разработку собственного малозаметного бомбардировщика Xian H-20.
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Единоборства

Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 02:15
13
Общество

Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты

Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму

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В Воронеже в жилом доме обрушился балкон

По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
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Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
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Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва вчера в 08:31
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
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Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

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Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

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Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России

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48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
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