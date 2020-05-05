Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена нефти марки Brent поднялась выше 29 долларов

Последний раз нефть Brent стоила более 29 долларов 14 апреля.
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Подробнее о событии

Нефть Brent держится выше $30 за баррель

REGNUM11:20

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости05 мая в 17:55

Цены на нефть не смогли закрепиться выше 30 долларов за баррель

Московский Комсомолецвчера в 23:20

Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

РБКвчера в 09:07

Стоимость нефти Brent выросла на 7,1%

ТАСС08:21

Цены на нефть снова выросли

Lenta.ru05 мая в 14:50

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь05 мая в 03:42
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Piter.tv вчера в 04:33
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Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
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Политика

США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы

Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ 20:33
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Наука

В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

МонаВиста 08:16
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Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве

Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
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Игры

Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом

Игра Mortal Kombat 11 получит сюжетное DLC, в котором появится персонаж Шанг Цунг.
Дни24 05 мая в 12:20
7
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
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Общество

В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса

Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28
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Игры

Microsoft показала загрузочный экран Xbox Series X

iXBT.com 05 мая в 13:01
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Происшествия

На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом

Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Экономика

Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости 05 мая в 20:46
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
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Экономика

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
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Футбол

Перин: «Я очень скучаю по мячу»

Голкипер "Дженоа" Маттиа Перин прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.
Soccer.ru 02:25
Футбол

Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области

Весь коллектив больницы выразил благодарность Умярову за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.
Soccer.ru 18:23
Общество

Где в Кузбассе выявили заболевших с коронавирусом за сутки

ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области за всё время выявили 204 человека с подтверждённым коронавирусом.
ВашГород.ру 00:15
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Спорт

Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций

Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
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Политика

МИД: Чехия примет меры по усилению безопасности своих дипломатов в РФ

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в России после того, как перед зданиями ее диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Российская газета 03:10
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Шоу-бизнес

Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
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Общество

Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть

Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
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Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости 18:51
Наука

Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо

Planet Today вчера в 17:21
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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