Энергетика
Inc-news.ruЦена на нефть марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent взлетел выше 30 долларов за баррель. Такая динамика наблюдается впервые с 15 апреля 2020 года.
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Комментарии
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания вчера в 08:29
Общество
Главный архитектор Москвы предрек снос ТЦ после пандемии
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что время крупных торговых центров в столице сочтено.
Российская газета вчера в 07:14
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Космос
Астероид размером с фуру чуть не врезался в Землю
Рязань Вести 06:03
Здоровье
Установлена связь между проявлениями COVID-19 и местом рождения
Самые высокие оценки давали пациенты, прибывшие из европейской части России, уроженцы Урала и Сибири заняли второе место, а вот жители Дальнего Востока жаловались на симптомы реже всех.
Московский Комсомолец 16:17
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
12 мая российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы
ИА «Ореанда-Новости» Начиная с 12 мая российские суды начнут возобновлять работу в обычном режиме.
Ореанда-Новости 13:27
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась об уходе Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе в Instagram высказалась об уходе фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Мойка78 вчера в 21:41
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru 05 мая в 18:59
Общество
Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня
Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня на всех границах, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 08:41
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Армия и оружие
Путин запретил военным рассказывать о службе в интернете и в СМИ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил России.
ProUfu.ru 13:00
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 14:31
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 16:15
Кино
Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева
Российская газета вчера в 07:20
Футбол
Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги возобновить сезон
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате Германии.
Чемпионат 14:27