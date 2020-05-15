Энергетика
Аргументы и ФактыЦена на нефть марки Brent превысила $32
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 2,15% и достигала отметки $32,13 за баррель. Такой рост наблюдается впервые с 6 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает РБК.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
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Вратарь дончан — о тренировках на карантине, соцсетях и своем главном тренере Приостановку сезона «Ростов» встретил на четвертом месте, сохраняя шансы напрямую выйти в Лигу чемпионов.
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News.ru 02:05
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Коммерсантъ вчера в 21:45
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В Москве стартует массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Собянин пояснил, что так власти получат информацию о тех, кто переболел бессимптомно и у кого выработался иммунитет к коронавирусу.
Эхо Москвы 14 мая в 19:03
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В МО Чехии памятник Коневу не отнесли к воинским захоронениям
Facebook В Минобороны Чехии заявили, что заботятся о воинских захоронениях в республике, в числе которых и российские (их насчитывается около 4 тысяч), однако считают, что памятник маршалу Ивану Коневу к ним не относится.
РЕН ТВ 15 мая в 10:25
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Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Политика
ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля.
REGNUM вчера в 23:34
Здоровье
В больницу №15 имени Филатова за сутки поступили 153 пациента
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Агентство Москва вчера в 06:59
Общество
В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 600
За сутки выявили 75 новых больных Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на утро 17 мая составило 601.
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Салах отклонил предложение «Реала» в 2018 году
Позднее, в мае 2018 года «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов, а Салах получил в той встрече повреждение.
Спорт-Экспресс 02:50
Футбол
В «Локомотиве» объяснили, почему не продлили с Сёминым контракт до конца сезона
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, почему клуб не стал продлевать соглашение с Юрием Сёмин, до завершения нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 02:52
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Петербургский дневник 15 мая в 12:44
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Кино
Скончался американский актер Фред Уиллард
Газета.Ru вчера в 23:09
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В результате пожара в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
В ходе тушения пожара в Лос-Анджелесе 11 пожарных получили ожоги, возгорание было ликвидировано.
RT на русском 00:41
Экономика
Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции
В целом по России, как отмечал ранее портал "Мир квартир", цены на съемное жилье за апрель несколько снизились.
Российская газета 14 мая в 04:58
Политика
Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам
Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Культура
Тверские фотографы стали финалистами всероссийского конкурса
Вошла в список финалистов федерального конкурса «Молодые фотографы России – 2020».
Tverigrad.ru 02:47
Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета вчера в 00:00