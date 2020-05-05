Энергетика
РБКЦена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).
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Комментарии
Здоровье
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В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
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Минфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель
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Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
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В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
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Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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Команда Данила 'Dendi' Ишутина B8 уступила Team Unique на Epic Prime League Season 1. Это шестнадцатое поражение состава подряд.
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Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
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Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
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