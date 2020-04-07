Энергетика

News.ruNews.ruСтоимость нефти Brent превысила $34

Цены на нефть продолжают демонстрировать уверенный рост в ожидании встречи ОПЕК+. Согласно данным торгов, июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3% — до $34,04 за баррель. Стоимость майских фьючерсов WTI увеличилась на 3,53% и достигла отметки в $27 за баррель.
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Стоимость нефти Brent превысила $34 - встреча ОПЕК все ближе

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Цена на нефть марки Brent превысила 34 доллара

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Цена на нефть поднялись выше $34 за баррель

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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

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Цена на нефть марки Brent поднималась выше $34

Коммерсантъвчера в 23:47

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

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