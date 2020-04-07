Энергетика
News.ruСтоимость нефти Brent превысила $34
Цены на нефть продолжают демонстрировать уверенный рост в ожидании встречи ОПЕК+. Согласно данным торгов, июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3% — до $34,04 за баррель. Стоимость майских фьючерсов WTI увеличилась на 3,53% и достигла отметки в $27 за баррель.
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