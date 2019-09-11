Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63

Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
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Цены на нефть растут

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Цены на нефть Brent снижаются в среду утром

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Нефть активно дорожает, Brent торгуется у $63,5 за баррель

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Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

Взгляд.ру09 сентября в 22:02

Нефть: цена достигла важного сопротивления

REGNUM00:10
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:54, Вашингтон
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Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре

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Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин, чтобы продемонстрировать жест доброй воли в переговорах между Пекином и Вашингтоном, сообщает Global Times.
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Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
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РИА Новости вчера в 21:23
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
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CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону

Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
RT на русском вчера в 21:51
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Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора

Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.
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Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
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Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье

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США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии

Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 15:44
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В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов

В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
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Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.
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Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
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В Крыму ищут унесенного в море подростка

Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
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Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.
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В Екатеринбурге стартует отопительный сезон

В Екатеринбурге с 16 сентября начинается отопительный сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
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На международном автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера нового BMW X6.
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Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.
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Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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