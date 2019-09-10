Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Происшествия Пять человек пострадало в ДТП со «скорой» в Ленобласти В городе Всеволожске Ленинградской области машина скорой помощи попала в ДТП, столкнувшись с автомобилем ВАЗ.

Наука Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.

Гаджеты Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5 Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.

Политика Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.

Общество В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

Политика Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.

Политика США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Экономика Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Хоккей Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда».

Гаджеты В Калифорнии проходит презентация новинок от Apple Американская компания представила новое поколение смартфонов, передает РИА «Новости». Презентацию ведет глава Apple Тим Кук.

Футбол Соболев назвал лучших игроков РПЛ Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.

Экономика VW не видит реального восстановления роста в Китае Дисс добавил, что VW хотел бы, чтобы торговые угрозы "исчезли" в ближайшие месяцы, но не ожидает, что это произойдет.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Политика Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы» Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».

Финансы Эксперт предсказал доллар по 30 рублей Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.