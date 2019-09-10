Энергетика
REGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63
Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ вчера в 05:51
Происшествия
Мужчина засунул младенца в сушильную машину и сломал ему череп
РЕН ТВ вчера в 21:28
Происшествия
Пять человек пострадало в ДТП со «скорой» в Ленобласти
В городе Всеволожске Ленинградской области машина скорой помощи попала в ДТП, столкнувшись с автомобилем ВАЗ.
Transport-news.ru вчера в 09:31
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° вчера в 17:11
Культура
В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»
RT на русском вчера в 16:24
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Lenta.ru вчера в 13:16
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:47
Политика
Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома
Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика
США обвинили Россию в убийстве чеченского повстанца в Германии
Власти США обвинили Россию в якобы убийстве врагов страны за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 15:44
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости вчера в 08:12
Хоккей
Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота
Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда».
Lenta.ru вчера в 17:31
Гаджеты
В Калифорнии проходит презентация новинок от Apple
Американская компания представила новое поколение смартфонов, передает РИА «Новости». Презентацию ведет глава Apple Тим Кук.
Вести ФМ вчера в 14:56
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Футбол
Соболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru вчера в 14:22
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Экономика
VW не видит реального восстановления роста в Китае
Дисс добавил, что VW хотел бы, чтобы торговые угрозы "исчезли" в ближайшие месяцы, но не ожидает, что это произойдет.
Вести.Финанс вчера в 03:09
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК вчера в 12:28
Политика
Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 вчера в 22:31
Происшествия
В США водитель Tesla уснул за рулем во время движения автомобиля
Радио Sputnik вчера в 11:10
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия вчера в 05:35
Футбол
Англия пропустила три мяча от Косово
Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47