Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.

Политика На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.

Политика Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы» Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».

Наука Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.

Авто Volkswagen представил серийный электромобиль ID.3 Электромобиль ID.3 создан на новой платформе MEB, а внешне он практически не отличается от ранее представленного одноименного прототипа.

Гаджеты Apple представила три новых iPhone Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Экономика Минфин РФ видит предпосылки для увеличения международных расчетов в рублях Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

Хоккей Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда».

Политика NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Технологии McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.

Общество Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Футбол Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Путешествия Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.