Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63

Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Цены на нефть Brent снижаются в среду утром

Московский Комсомолец21:59

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября

RT на русском01:03

Нефть продолжает дорожать с приближением заседания комитета ОПЕК+

ПРАЙМ11:55

Нефть активно дорожает, Brent торгуется у $63,5 за баррель

Финмаркет11:01

Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

Взгляд.рувчера в 22:02

Нефтяные котировки продолжают расти

Росбалт02:14

Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Интерфаксвчера в 01:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Политика

На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа

Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском 03:13
Политика

Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»

Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 22:31
Наука

Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле

Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru 16:12
Авто

Volkswagen представил серийный электромобиль ID.3

Электромобиль ID.3 создан на новой платформе MEB, а внешне он практически не отличается от ранее представленного одноименного прототипа.
Tvoe-avto.com 05:57
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Политика

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Коммерсантъ 07:38
Культура

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

РБК 18:40
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости 21:23
Кино

Новый Джокер не встретится с Бэтменом, которого сыграет Паттинсон

RuNews24.ru 02:59
Экономика

Минфин РФ видит предпосылки для увеличения международных расчетов в рублях

Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.
ПРАЙМ 14:29
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Происшествия

На Камчатке арестовали женщину, утопившую двоих своих детей

ТАСС 18:09
Политика

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Хоккей

Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота

Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда».
Lenta.ru 17:31
Политика

NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Культура

Защита Харви Вайнштейна уличила Гвинет Пэлтроу во лжи

Kinonews.ru 13:51
Технологии

McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ 11:21
Общество

Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru 12:08
Путешествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Культура

Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина

RT на русском 18:58
Экономика

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное