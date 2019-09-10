Энергетика
REGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63
Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
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Политика
На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа
Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском 03:13
Политика
Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 22:31
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru 16:12
Авто
Volkswagen представил серийный электромобиль ID.3
Электромобиль ID.3 создан на новой платформе MEB, а внешне он практически не отличается от ранее представленного одноименного прототипа.
Tvoe-avto.com 05:57
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости 21:23
Экономика
Минфин РФ видит предпосылки для увеличения международных расчетов в рублях
Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.
ПРАЙМ 14:29
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Хоккей
Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота
Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда».
Lenta.ru 17:31
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Культура
Защита Харви Вайнштейна уличила Гвинет Пэлтроу во лжи
Kinonews.ru 13:51
Технологии
McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ 11:21
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru 12:08
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Культура
Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
RT на русском 18:58
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12