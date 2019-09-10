Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 11:48, Вашингтон
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Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
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Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
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Гол Марио Фернандеса помог сборной России обыграть Казахстан
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на счету защитника Фернандеса, который отличился на 88-й минуте.
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Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
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Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Происшествия
В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке
Не менее 16 человек погибли, 75 пострадали во вторник в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела, сообщило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 09:42
Политика
В Кремле назвали преждевременным обсуждение обмена с Украиной
В Кремле считают, что говорить о сроках следующего обмена заключенными с Украиной на данный момент рано.
ТК Звезда 06:43
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Политика
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Казахстаном
Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Чемпионат 10:14
Политика
Путин назначил нового прокурора Дагестана
Президент России Владимир Путин назначил прокурором Дагестана Алексея Ежова, ранее занимавшего пост вице-прокурора республики.
Известия 09:52
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Политика
В новой Раде поймали первого «кнопкодава»
В новоизбранной Верховной Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства» — за себя и за своего коллегу проголосовал внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.
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Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Футбол
Агент Жонатаса намекнул, что на игрока претендуют «Динамо» и ЦСКА
Джейрон Фелисиану, агент бразильского форварда Жонатаса, прокомментировал информацию о возможном возвращении в РПЛ.
Советский спорт 11:25
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«Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения
Сервис объявлений «Юла» запустил голосовые звонки в приложении.
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Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей
Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.
BFM.ru 10:37
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Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
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Свыше 1,2 млн жителей Подмосковья сделали тест на ВИЧ-инфекцию
За восемь месяцев этого года тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека в Московской области прошли более 1,2 миллиона человек.
Вести Подмосковья 08:44
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассказала о нетрадиционных игрушках младшей дочери
До появления малышки телеведущая воспитывала только дочь Александру.
Летидор 02:25
Спорт
ИААФ отказала Чичеровой и Кривошапке в получении нейтрального статуса
В декабре 2016 года ИААФ приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.
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