Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

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