Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.

Политика Зеленский провел встречу с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по делу о растрате Как отмечал на заседании суда следователь, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых объявили в международный розыск по обвинению в растрате.

Политика Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Хоккей Хартли — о срыве перехода Захи: бывают журналисты порядочные и не очень Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал информацию, что слухи журналистов о переходе Павла Захи сорвали трансфер нападающего в клуб.

Политика Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.

Политика Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Армия и оружие Сирия приготовилась к нападению Израиля Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.

Политика Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.

Экономика Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.

Финансы ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.

Политика Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter, две ракеты из Газы были запущены в сторону израильских портовых городов Ашдод и Ашкелон.

Общество Шведский учёный предложил есть человеческое мясо ради спасения планеты Во время кулинарного саммита, посвящённого пище будущего, профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд заявил, что употребление человеческого мяса поможет бороться с последствиями глобальных изменений климата.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Экономика Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика Соловьев жестко ответил на угрозу украинца «удушить» Крым в случае прекращения транзита газа Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.

Гаджеты Apple представила Apple Watch Series 5 Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона Президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом он написал в своем твиттере.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).