Энергетика
REGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63
Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачева и Киркоров обсудили новую песню ее старшего внука
РИА Новости 09:40
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по делу о растрате
Как отмечал на заседании суда следователь, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых объявили в международный розыск по обвинению в растрате.
RT на русском 16:05
Политика
Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский
Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
ITZine.ru 13:11
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Хоккей
Хартли — о срыве перехода Захи: бывают журналисты порядочные и не очень
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал информацию, что слухи журналистов о переходе Павла Захи сорвали трансфер нападающего в клуб.
Чемпионат 16:13
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service 02:33
Политика
Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады
В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
Rambler News Service 11:58
Политика
Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США
Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
Известия 02:00
Армия и оружие
Сирия приготовилась к нападению Израиля
Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Экономика
Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 14:21
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Футбол
Иванов рассудит «Спартак» и «Урал», Вилков — «Тамбов» и ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
Спорт-Экспресс 16:07
Политика
Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа
Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter, две ракеты из Газы были запущены в сторону израильских портовых городов Ашдод и Ашкелон.
RT на русском 15:40
Общество
Шведский учёный предложил есть человеческое мясо ради спасения планеты
Во время кулинарного саммита, посвящённого пище будущего, профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд заявил, что употребление человеческого мяса поможет бороться с последствиями глобальных изменений климата.
Газета Кемерова 02:33
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Футбол
«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат 12:10
Экономика
Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика
Соловьев жестко ответил на угрозу украинца «удушить» Крым в случае прекращения транзита газа
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.
Экономика сегодня 05:46
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.
The GEEK 13:52
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом он написал в своем твиттере.
Газета.Ru 12:05
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом
Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
RuNews24.ru 11:06