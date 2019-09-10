Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.

Политика Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Шоу-бизнес Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.

Авто BMW X6 M50i представили на автосалоне во Франкфурте На международном автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера нового BMW X6.

Политика Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Происшествия Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Политика Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.

Культура Александра Розенбаума прооперировали в Москве Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Кино Марго Робби экранизирует «Танкистку» Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.

Наука У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров «Гуру батареи Tesla» и профессор физики из Галифакса Джефф Дан заявил журналистам, что новый аккумулятор прослужит миллион миль (1,6 миллиона километров).

Политика Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.

Наука Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Транспорт Эксперты назвали аэропорты мира, чаще других задерживающие рейсы Самым непунктуальным аэропортом мира стала воздушная гавань Миконоса, в которой на протяжении всего сезона отпусков задержали около половины рейсов.

Здоровье Ученые рассказали, какие продукты помогут спастись от рака Выяснилось, что снизить вероятность появления онкологии поможет клетчатка. Ее источник — пшеничные отруби.

Финансы Эксперт предсказал доллар по 30 рублей Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.