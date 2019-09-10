Энергетика
REGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63
Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре
Мир новостей 12:05
Шоу-бизнес
Тарасов поведал об изменениях в характере дочери Миланы
Пара активно готовится к пополнению в семье и старается посвящать все свое время дочери Милане.
Телепрограмма 09:22
Наука
Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц
Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 12:30
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.
РИА Новости 14:15
Политика
Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела
На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
REGNUM 15:19
Политика
Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине
Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service вчера в 08:46
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье
Правда, думала заводить собаку, когда у меня появится дом, но после возвращения Солика из Грузии, где он почти три месяца провел в компании с собакой, и это было самым большим его впечатлением, решили не дожидаться дома, а завести собаку в квартире, — поделилась Анфиса Чехова.
Летидор 05:55
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика
Мэром Сочи стал Алексей Копайгородский
За день до своего избрания сочинским градоначальником Копайгородский был назначен первым заместителем главы администрации города и исполняющим обязанности мэра Сочи.
СочиСтрим 13:23
Происшествия
В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла
В Богородском районе Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла.
Российская газета 13:05
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Шоу-бизнес
СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом
Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
RuNews24.ru 11:06
Авто
Byton показала новый электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
Китайский стартап Byton продемонстрировал участникам автосалона во Франкфурте собственный серийный электрокар под названием M-Byte.
Faktom 12:13
Футбол
Мхитарян объяснил, почему покинул Англию
Евро-футбол.ру 07:49
Авто
Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020
Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Новые автомобили 03:49
Политика
Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в Кремле
ИжевскИнфо.РУ 06:53
Политика
Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США
Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
Известия 02:00
Хоккей
СКА одержал победу над «Сибирью» в матче КХЛ
Газета.Ru 15:27
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Газета.Ru 15:22
Музыка
Православный активист вызвал Сергея Шнурова на серьёзный разговор
Алиев записал специальное видеообращение к петербургскому музыканту и илдеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову.
Online47.ru вчера в 21:01