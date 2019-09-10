Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63

Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
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Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

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