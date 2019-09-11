Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть марки Brent превысила $63

Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи. Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.
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Цены на нефть Brent снижаются в среду утром

Московский Комсомолец10 сентября в 21:59

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября

RT на русском10 сентября в 01:03

Мировые цены на нефть растут

Росбалтвчера в 02:35

Нефть продолжает дорожать с приближением заседания комитета ОПЕК+

ПРАЙМ10 сентября в 11:55

Нефть марки Brent преодолела отметку в $63

News.ru10 сентября в 00:46

Нефть активно дорожает, Brent торгуется у $63,5 за баррель

Финмаркет10 сентября в 11:01

Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

Взгляд.ру09 сентября в 22:02
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Транспорт

В Саратове остановлено движение троллейбусного маршрута № 3

Глас Народа 02:25
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Lenta.ru 02:21
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Четвертому лицу Франции предъявлено обвинение в незаконном обогащении

Обвинения в незаконном обогащении предъявлено председателю Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Ришару Феррану, 12 сентября сообщила газета Parisien.
Красная весна 03:04
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Авто

АвтоВАЗ не планирует сокращать персонал

В рамках интервью каналу «Россия 24» президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис рассказал отом, какое будущее ждет компанию.
32CARS.ru 00:50
Происшествия

На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

RT на русском 02:56
Кино

По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал

По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.
Известия вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество

Береги стаж смолоду: россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Экономика

Люди стали реже жаловаться на непонимание условий кредита

Несколько крупных банков при участии Банка России тестируют эту услугу в ряде регионов, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что регион входит в число приоритетных, где требуется быстрое решение проблемы финансовой доступности.
ПРАЙМ 03:00
Музыка

Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова

Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Здоровье

Названа смертельная опасность заменителей мяса

По словам ученых, во время производства заменители мяса подвергаются обработке, в результате чего начинают содержать значительное количество соли, которая может увеличивать риск гипертензии и связанных с нею опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний.
Lenta.ru 00:40
Происшествия

В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге

По данным ведомства, подрыв взрывного устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава и привел бы к разрушению полотна и сходу состава с путей.
РИА Новости 03:08
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Армия и оружие

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Экономика

Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

Летом 2019 года в Турции значительно выросло число страховых случаев с российскими туристами.
Известия вчера в 08:00
Происшествия

Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине

Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Финансы

В ПФР рассказали, как будут расти пенсии в следующие три года

Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Общество

Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

РБК вчера в 12:13
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Как работают Яндекс.Новости?
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