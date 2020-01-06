с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.

Политика Дочь Сулеймани предупредила США о последствиях Дочь иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного обстрела США, заявила, что Вашингтон и Израиль ждут «чёрные дни» из-за гибели её отца.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.

Хоккей Определились соперники сборной России на МЧМ-2021 Определились соперники молодежной сборной России на предстоящем чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

Политика Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Происшествия На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

Путешествия В Крыму оценили число посетивших полуостров в 2019 году туристов Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что в 2019 году на полуострове отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Армия и оружие Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани Конгресс США официально уведомлен Белым домом о проведенной 3 января операции в Багдаде, в ходе которой был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Гаджеты Nokia снова возродит легендарный телефон Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.