Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель
Цена на нефть марки Brent сегодня превысила отметку в $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 09:53 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $70,29 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла до $64,38 за баррель.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов
Znak.comвчера в 23:52
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Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".
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WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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Энергетика
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Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
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Руководство "красных дьяволов" уже знает об этом и считает, что это усложнит переговоры по подписанию нового контракта с Лингардом, учитывая натянутые отношения МЮ с Райолой.
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Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден
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Политика
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Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление экономиста и политического деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
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Наука
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Политика
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Дочь иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного обстрела США, заявила, что Вашингтон и Израиль ждут «чёрные дни» из-за гибели её отца.
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В посёлке Заводской в Приморском крае сотрудники Следкома нашли злоумышленников, которые днём 4 января расстреляли двух подростков на улице.
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Авто
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Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
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