с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent сегодня превысила отметку в $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 09:53 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $70,29 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла до $64,38 за баррель.

Цена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель

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Хоккей Комментатор «Матч ТВ» назвал идиотами перепутавших финалы МЧМ зрителей Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов назвал идиотами болельщиков, предъявивших вещателю претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с решающим поединком турнира-2020.