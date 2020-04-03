Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваНефть марки Brent на Лондонской бирже ускорила рост до 7%

Ожидается, что на встрече обсудят новую «Декларацию о сотрудничестве». Цена марки WTI торгуется на уровне 25 долларов 70 центов за баррель.
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Цена нефти марки Brent превысила $34

ТАСС03 апреля в 08:49

Рост цен на нефть Brent ускорился до 16%

РБК03 апреля в 09:13

Рост нефтяных котировок ускорился, Brent превысила $34 за баррель

Росбалт03 апреля в 09:56

Торговая неделя на рынке нефти закончилась резким ростом цен

Московский Комсомолец03 апреля в 20:18

Цена на нефть взлетела

Рамблер03 апреля в 07:19

Цена на нефть Brent превысила $34 за баррель

Rambler News Service03 апреля в 09:09

Цена нефти Brent превысила $33 за баррель

Парламентская газета03 апреля в 06:43
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Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru вчера в 14:51
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 03 апреля в 09:39
Общество

Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Московский Комсомолец 04:26
Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

В больнице в Коммунарке в настоящее время находится 201 пациент с коронавирусом.
Известия 02:19
Авто

Genesis анонсировал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70

Компания Genesis готовится расширить свою линейку компактным кроссовером GV70 и универсалом G70 в кузове Shooting brake.
Автоновости дня вчера в 03:40
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Общество

Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап

По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.
News.ru вчера в 16:10
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:53
Общество

Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
АБН 00:13
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Военное дело вчера в 03:00
Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
Здоровье

Оперативный штаб обнародовал новые данные по заболеваемости COVID-19

В Пензенской области на воскресенье, 5 апреля, не выявлено новых заболевших коронавирусной инфекции.
ПензаИнформ 04:52
Музыка

Группа Little Big выступит с бесплатным онлайн-концертом

Музыкальная группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в этом году, даст бесплатный онлайн-концерт в «Яндекс.Эфире».
Peterburg2.ru 03 апреля в 05:52
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 03:17
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости вчера в 00:34
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса

Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Известия 01:01
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Политика

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Известия вчера в 16:53
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом нового типа

На территории Таиланда коронавирусом нового типа заразились семеро граждан России.
Аргументы недели 04:48
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Здоровье

В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Новый День 02:46
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