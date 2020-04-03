Коронавирус
Говорит МоскваНефть марки Brent на Лондонской бирже ускорила рост до 7%
Ожидается, что на встрече обсудят новую «Декларацию о сотрудничестве». Цена марки WTI торгуется на уровне 25 долларов 70 центов за баррель.
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Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Общество
Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы
Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
В больнице в Коммунарке в настоящее время находится 201 пациент с коронавирусом.
Авто
Genesis анонсировал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70
Компания Genesis готовится расширить свою линейку компактным кроссовером GV70 и универсалом G70 в кузове Shooting brake.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап
По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.
Происшествия
В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы
На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Общество
Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице
Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
Здоровье
Оперативный штаб обнародовал новые данные по заболеваемости COVID-19
В Пензенской области на воскресенье, 5 апреля, не выявлено новых заболевших коронавирусной инфекции.
Музыка
Группа Little Big выступит с бесплатным онлайн-концертом
Музыкальная группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в этом году, даст бесплатный онлайн-концерт в «Яндекс.Эфире».
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус
«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса
Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом нового типа
На территории Таиланда коронавирусом нового типа заразились семеро граждан России.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Здоровье
В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса
В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.