Ожидается, что на встрече обсудят новую «Декларацию о сотрудничестве». Цена марки WTI торгуется на уровне 25 долларов 70 центов за баррель.

Нефть марки Brent на Лондонской бирже ускорила рост до 7%

Происшествия В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Здоровье Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Общество Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус «По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Здоровье Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.

Общество В Праге снесли памятник маршалу Коневу Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.

Общество В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.