Энергетика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЦена на нефть марки Brent превысила 34 доллара за баррель

Стоимость нефти марки Brent достигла 34,48 доллара за баррель.
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Рост цен на нефть Brent ускорился до 16%

РБК03 апреля в 09:13

Цена нефти марки Brent превысила 34 доллара

Московский Комсомолец03 апреля в 09:03

Цена на нефть Brent превысила $34 за баррель

Rambler News Service03 апреля в 09:09

Цена нефти марки Brent превысила $34

ТАСС03 апреля в 08:49

Цена на нефть марки Brent превысила 33 доллара за баррель

РИА Новости03 апреля в 06:24

Рост нефтяных котировок ускорился, Brent превысила $34 за баррель

Росбалт03 апреля в 09:56

Цена нефти Brent превысила $33 за баррель

Парламентская газета03 апреля в 06:43
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Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Политика

Президент Чехии: Пандемия показала неспособность ЕС действовать сообща

"Пандемия показала неспособность Евросоюза к координационным действиям", - отметил он.
Российская газета 06:53
Общество

В Подмосковье утвердили список работающих предприятий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжать работу при режиме всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.
BFM.ru 03:40
Гаджеты

Необычные наушники Samsung Galaxy Buds напоминают бобы

Южнокорейская корпорация Samsung готовит к выходу новые наушники Galaxy Buds под кодовым наименованием Beans.
OAnews вчера в 12:02
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Здоровье

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Политика

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Sports.ru 06:00
Политика

Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина

Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели.
РБК 07:25
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

Новых случаев заболевания коронавирусом в Калининградской области не зарегистрировано

За минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом в Калининградской области не зарегистрировано.
Вести Калининград 03 апреля в 13:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
Транспорт

РЖД ограничивает сообщение с Калининградом

Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются.
Газета.Ru 07:24
Общество

Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма

Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
ИА Крыминформ 03:28
Политика

Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Газета.Ru 02 апреля в 10:25
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В России появился новый вид мошенничества из-за коронавируса

Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества в России, сообщает «Российская газета».
Мой Брянск 04:40
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
ProKazan.ru 06:42
Культура

Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша

6 апреля в 20:00 Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выступят с онлайн-концертом в "Яндекс.Эфир" Театр и музыка Большой театр с 27 марта по 10 апреля покажет шесть постановок, в том числе оперу "Борис Годунов" и балет "Щелкунчик".
РБК 05:59
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 562

В настоящее время на стационарном лечении находятся 502 человека, еще 52 пациента выписаны из больниц с выздоровлением, зафиксировано восемь случаев летального исхода, говорится в сообщении Минздрава.
Газета.Ru 07:01
Общество

У погибшей журналистки из Перми был коронавирус

У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Новый День 02 апреля в 02:54
Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон

Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет. Он занимает свой пост с 14 ноября 2007 года.
Piter.tv 03 апреля в 11:05
Шоу-бизнес

Селена Гомес призналась, что у нее биполярное расстройство

Популярная американская актриса и певица Селена Гомес публично призналась своим поклонникам, что у нее есть проблемы психического характера.
Bimru.ru вчера в 01:16
Политика

Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом

Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Профиль 01:47
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
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