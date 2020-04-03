Энергетика
Телеканал Санкт-ПетербургЦена на нефть марки Brent превысила 34 доллара за баррель
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Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Президент Чехии: Пандемия показала неспособность ЕС действовать сообща
"Пандемия показала неспособность Евросоюза к координационным действиям", - отметил он.
Общество
В Подмосковье утвердили список работающих предприятий
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжать работу при режиме всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Гаджеты
Необычные наушники Samsung Galaxy Buds напоминают бобы
Южнокорейская корпорация Samsung готовит к выходу новые наушники Galaxy Buds под кодовым наименованием Beans.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Здоровье
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Политика
Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Политика
Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина
Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
Новых случаев заболевания коронавирусом в Калининградской области не зарегистрировано
За минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом в Калининградской области не зарегистрировано.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Транспорт
РЖД ограничивает сообщение с Калининградом
Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются.
Общество
Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма
Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
Политика
Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В России появился новый вид мошенничества из-за коронавируса
Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества в России, сообщает «Российская газета».
Общество
Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
Культура
Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша
6 апреля в 20:00 Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выступят с онлайн-концертом в "Яндекс.Эфир" Театр и музыка Большой театр с 27 марта по 10 апреля покажет шесть постановок, в том числе оперу "Борис Годунов" и балет "Щелкунчик".
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 562
В настоящее время на стационарном лечении находятся 502 человека, еще 52 пациента выписаны из больниц с выздоровлением, зафиксировано восемь случаев летального исхода, говорится в сообщении Минздрава.
Общество
У погибшей журналистки из Перми был коронавирус
У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Футбол
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон
Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет. Он занимает свой пост с 14 ноября 2007 года.
Шоу-бизнес
Селена Гомес призналась, что у нее биполярное расстройство
Популярная американская актриса и певица Селена Гомес публично призналась своим поклонникам, что у нее есть проблемы психического характера.
Политика
Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом
Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.