Цена на нефть марки Brent превысила 34 доллара за баррель

Общество В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество В Подмосковье утвердили список работающих предприятий Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжать работу при режиме всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Политика Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Транспорт РЖД ограничивает сообщение с Калининградом Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются.

Политика Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.

Общество Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.

Общество Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.

Культура Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша 6 апреля в 20:00 Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выступят с онлайн-концертом в "Яндекс.Эфир" Театр и музыка Большой театр с 27 марта по 10 апреля покажет шесть постановок, в том числе оперу "Борис Годунов" и балет "Щелкунчик".

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 562 В настоящее время на стационарном лечении находятся 502 человека, еще 52 пациента выписаны из больниц с выздоровлением, зафиксировано восемь случаев летального исхода, говорится в сообщении Минздрава.

Общество У погибшей журналистки из Перми был коронавирус У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.

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