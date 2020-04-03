Энергетика
КоммерсантъНефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов. Цена на нефть сорта WTI поднялась на 9,6%, до $27,76 за баррель.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Комментарии
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Третий пациент с коронавирусом скончался в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в городском оперштабе.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Транспорт
РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью
С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
Общество
Елизавета Вторая призовет граждан к самодисциплине из-за коронавируса
Политика
FA: крымские татары улучшили свое отношение к воссоединению с Россией
По итогам опроса оказалось, что 52% опрошенных крымских татар теперь положительно относятся к воссоединению с Россией.
Общество
В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Хоккей
Панарин приобрел 1500 масок для больницы Нью-Йорка
Россиянин приобрел 1500 медицинских масок формата N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
Политика
Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу
Сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Шоу-бизнес
Бузова показала живот и написала, что беременна
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
Общество
В Татарстане упростили систему СМС-разрешений на выход из самоизоляции
Власти отмечают, что «упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков» ввели «для удобства жителей Республики Татарстан».
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала уродами хейтеров и пожелала им смерти
«Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов», - написала Гузеева.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
Из каких стран завезли коронавирус в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Общество
Moody’s: борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики США
Ограничительные меры, введенные в США, парализовали не менее 29% экономики Такова оценк аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody’s, опубликованного изданием The Wall Street Journal.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило отметку в семь тысяч человек
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США увеличилось до 7067 человек.
Авто
Появились «живые» фото нового Lada Largus FL
В сообществе «For Friends & Для Друзей» представили первые снимки внутреннего убранства нового Largus FL.
Политика
Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию
Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.