Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.

Мировые цены на нефть пошли вверх

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Экономика Бизнес получит право расторгать договоры аренды без штрафов Госдума в третьем чтении 22 мая приняла правительственный закон, который, в частности, предоставит пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса возможность досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. 105

Общество Анна Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу 22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато. 32

Политика Путин: СССР разрушили, но система здравоохранения была сохранена Президент России Владимир Путин сказал, что хотя СССР был разрушен, но созданную в Советском Союзе систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора удалось сохранить. 8

Космос Роскосмос не комментирует падение над Австралией ступени «Союза» В госкорпорации Роскосмос не комментируют сообщения о падении над Австралией третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с марта Курс российской валюты устремился к минимальным значениям с начала марта: к полудню 21 мая на Московской бирже за доллар предлагали 70,64 рубля, а за евро – 77,52. 165

Музыка Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса. 834

Общество В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция». 3,4K

Происшествия В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом заявили в пресс-службе НАК.

Хоккей Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 292

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 759

Шоу-бизнес Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео. 53