Энергетика
Inc-news.ruЦена на нефть марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent взлетел выше 30 долларов за баррель. Такая динамика наблюдается впервые с 15 апреля 2020 года.
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Комментарии
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
Политика
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19.
ТК Звезда 09:26
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Игры
CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
Городской портал Новый Нижний 02:00
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Футбол
Уткин раскритиковал российский футбол за нежелание возобновлять РПЛ
Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин обратился с критикой к российским футбольным деятелям за нежелание возобновлять текущий сезон РПЛ.
Metaratings 08:35
Общество
Названы регионы-антилидеры по числу заболеваемости коронавирусом
В России за минувшие 24 часа число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 11 231 (84 субъекта РФ), общее число инфицированных составляет 177 160.
Главный региональный 09:27
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Единоборства
Цзю объяснил, почему бой Тайсона с Емельяненко не состоится
Ранее боец MMA Александр Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Сергея Харитонова в возможном бою с Тайсоном.
RT на русском 06:10
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактических шага по возвращению Крыма
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил три тактических задачи по возвращению Крыма.
Ореанда-Новости вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников
Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Политика
Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400
РИА Новости 08:18
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Авто
Доступные модели Chevrolet выйдут в России летом
Компания UzAuto Motors из Узбекистана, ранее объявившая о выводе на рынок России бюджетных автомобилей Chevrolet (перелицованных Ravon), не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 05 мая в 02:44
Общество
В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок
По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 09:40
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости вчера в 07:30
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26