Энергетика

Inc-news.ruInc-news.ruЦена на нефть марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent взлетел выше 30 долларов за баррель. Такая динамика наблюдается впервые с 15 апреля 2020 года.
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