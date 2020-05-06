Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent взлетел выше 30 долларов за баррель. Такая динамика наблюдается впервые с 15 апреля 2020 года.

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

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