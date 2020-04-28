Энергетика
Эхо МосквыЦена на нефть марки Brent растет на 3,5%
Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель. Стоимость американской легкой нефти WTI находится на отметке $13,9 за баррель.
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Комментарии
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Роскомнадзор начал блокировку мобильного приложения iHerb
Напомним, как сообщал журнал «Компания», Ульяновский областной суд потребовал от владельца iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей.
Компания 16:49
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Политика
МИД оценил доклад США о вытеснении России с рынков ядерных технологий
В Москве изучают опубликованный Минэнерго США доклад о намерении вытеснить РФ с рынков ядерных технологий, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:57
Общество
В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
"Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в Чехии глава министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец в связи с постигшей страну засухой, по словам министра – "сильнейшей за последние 500 лет".
РИА Новости 16:15
Общество
Еще 65 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.
Известия 16:30
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Авто
В РФ Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня 10:37
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 16:37
Финансы
Курс доллара снизился до 73,81 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,5%, до отметки в 73,81 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,09 рубля.
ТАСС 03:27
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Политика
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом
В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри изменился до неузнаваемости
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри изменился до неузнаваемости Исполнитель роли Чендлера Бинга неприятно поразил фанатов изменениями в своей внешности.
Экспресс газета 15:34
Общество
Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу
Число жертв коронавируса в России превысило 1 тысячу. Это следует из данных оперативного штаба столицы в Telegram-канале.
Lenta.ru 16:31
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Гаджеты
Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
Игромания.ру 13:21
Политика
Ливийская армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий.
Lenta.ru 17:15
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Фигурное катание
Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»
Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Здоровье
COVID-19 вызывает у детей редкий и смертельный синдром Кавасаки
Врачи северной Италии, одном из наиболее пострадавших от коронавируса регионов мира, сообщают об очень большом количестве детей в возрасте до 9 лет с тяжелыми случаями заболевания, напоминающего синдром Кавасаки.
Новые Известия вчера в 14:02
Здоровье
В Севастополе выявлены четыре новых случая коронавируса
В Севастополе стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба местного правительства.
Примечания 06:22
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Футбол
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Чемпионат 07:04