Энергетика
Эхо МосквыЦена на нефть марки Brent растет на 3,5%
Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель. Стоимость американской легкой нефти WTI находится на отметке $13,9 за баррель.
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Здоровье
«Произошли разночтения и недопонимания». Ульяновским врачам выплатят все положенные деньги
Медики лично задали вопросы про положенные им надбавки.
Ульяновская правда вчера в 11:04
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross
Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla.
Автоновости дня 29 апреля в 08:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
Энергетика
Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
Газета.Ru вчера в 07:45
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. главы правительства
Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства на время болезни Михаила Мишустина.
Компания вчера в 13:45
Общество
Разведка США отрицает лабораторное происхождение коронавируса
Разведка Соединённых Штатов Америки утверждает, что коронавирусная инфекция нового типа не была создана в лабораторных условиях и не была генетически модифицирована.
News.ru вчера в 10:56
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Общество
В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
ФедералПресс вчера в 05:46
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
Украина ввела спецпошлины на российский уголь
С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».
Известия вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Наука
Японец создал синтезатор вкусов и обернул его в нори
Для демонстрации работы прототипа автор обернул его в лист нори, настроил на кисловато-соленый вкус — по его словам, получилось похоже на суши.
N+1 вчера в 14:53
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости 29 апреля в 10:36
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
Режим работы отделений почтовой связи изменится в отдельные дни с 1 по 11 мая.
МедиаПоток вчера в 09:43
Общество
«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит
Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
Происшествия
«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО
Газета.Ru 29 апреля в 15:15
Армия и оружие
Армия США продолжит испытания вооружений, несмотря на пандемию
Вашингтон, 1 мая 2020, 06:33 — REGNUM Пандемия коронавируса не помешает США продолжить испытания гиперзвукового и другого оружия, заявил 30 апреля начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл.
REGNUM вчера в 23:33
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
Общество
Число заражённых коронавирусом в Забайкалье возросло до 155
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае за сутки выросло на 21 и на 1 мая составляет 155, сообщается в телеграм-канале регионального штаба по коронавирусу.
Чита.Ру вчера в 21:53
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56