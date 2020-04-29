Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена на нефть марки Brent растет на 3,5%

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель. Стоимость американской легкой нефти WTI находится на отметке $13,9 за баррель.
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Нефть Brent подросла до $23,54

REGNUM28 апреля в 22:49
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