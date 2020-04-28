Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель. Стоимость американской легкой нефти WTI находится на отметке $13,9 за баррель.

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%

Общество В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Здоровье В Волгоградской области усиливается контроль за въезжающими в регион Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, глава региона напомнил, что в Волгоградской области в полном объеме выполнены все стоявшие на первом этапе задачи по подготовке необходимого коечного фонда в условиях распространения коронавирусной инфекции — развернуты 2382 инфекционные койки; сформирована вся необходимая материально-техническая база. 1

Политика Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков. 4

Политика США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России» Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой. 32

Авто На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77 В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.

Армия и оружие Антонов: ничто не мешает Трампу заявить о продлении договора по СНВ Ничто не мешает американскому президенту Дональду Трампу заявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений без предварительных условий, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 585

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 80

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 465

Армия и оружие Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 42

Футбол Агент не исключил возвращения Карреры в РПЛ Известный футбольный агент Марко Трабукки ответил на вопрос, существует ли вероятность возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреры.

Экономика Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5 Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов. 112

Гаджеты AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020 году Компания AMD официально подтвердила, что разработка новых процессоров на основе архитектуры Zen 3 и графических адаптеров с использованием RDNA2 будет завершена в 2020 году. 2