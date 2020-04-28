Энергетика
Эхо МосквыЦена на нефть марки Brent растет на 3,5%
Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель. Стоимость американской легкой нефти WTI находится на отметке $13,9 за баррель.
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Комментарии
Общество
В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США
В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
Здоровье
В Волгоградской области усиливается контроль за въезжающими в регион
Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, глава региона напомнил, что в Волгоградской области в полном объеме выполнены все стоявшие на первом этапе задачи по подготовке необходимого коечного фонда в условиях распространения коронавирусной инфекции — развернуты 2382 инфекционные койки; сформирована вся необходимая материально-техническая база.
РИАЦ 06:43
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
FlashNord 06:22
Политика
Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков
В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Политика
США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»
Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
Lenta.ru 05:24
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Российская газета 04:23
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77
В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.
Тарантас Ньюс 04:14
Армия и оружие
Антонов: ничто не мешает Трампу заявить о продлении договора по СНВ
Ничто не мешает американскому президенту Дональду Трампу заявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений без предварительных условий, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 09:33
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Футбол
ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен
Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча, - цитирует Sky Sports представителя ФИФА.
Советский спорт 27 апреля в 11:51
Футбол
Борис Игнатьев: ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!
Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал инициативу РФС не возобновлять нынешний розыгрыш ФНЛ.
Чемпионат 09:23
Футбол
«Немного страшно, что чемпионат может быть не доигран». Полузащитник «Зенита» — о ситуации с коронавирусом
Матч ТВ 08:02
Армия и оружие
Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 02:44
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Футбол
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Чемпионат 07:04
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Авто
Datsun mi-DO и Datsun on-DO получили версию Black
Компания Datsun представила комплектацию Black для седана on-DO и хэтчбека mi-DO для российского рынка.
Коммерсантъ 05:45
Футбол
Агент не исключил возвращения Карреры в РПЛ
Известный футбольный агент Марко Трабукки ответил на вопрос, существует ли вероятность возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреры.
RT на русском 06:50
Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
Ведомости 03:22
Гаджеты
AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020 году
Компания AMD официально подтвердила, что разработка новых процессоров на основе архитектуры Zen 3 и графических адаптеров с использованием RDNA2 будет завершена в 2020 году.
Дни24 08:02
Происшествия
У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус
Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".
РИА Новости 08:12
Общество
Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56