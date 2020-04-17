Энергетика
Российская газетаЦена на нефть марки WTI упала ниже 19 долларов впервые с 2002 года
На торгах утром 17 апреля стоимость эталонной марки нефти Brent опустилась до 27,82 доллара за баррель, североамериканская WTI по 18,55 доллара за баррель. Это произошло впервые с 31 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
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