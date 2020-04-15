Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent превысила $28

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,51%, до $28,11 за баррель по состоянию на 11:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Нефть марки WTI выросла на 2%, до $20,3 за баррель.
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Нефть марки Brent вновь перешла к снижению после публикации отчета ОПЕК

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Цены на нефть усилили падение на данных о росте запасов в США

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Рост цен на нефть ускорился до 2-3%

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Нефть коррекционно дорожает после падения

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 2,89%

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Цена нефти марки Brent перешла к снижению на прогнозе рекордного падения спроса

ПРАЙМвчера в 11:47
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
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Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
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Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной

Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
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Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
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Происшествия

Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома

ТАСС 07:18
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Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
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Политика

В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.
RT на русском 08:58
Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM 07:19
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Технологии

Антипиратский закон могут распространить на мобильные приложения

Документ предполагает, что Роскомнадзор сможет блокировать пиратский контент не только на сайтах, но и в мобильных приложениях.
Adindex.ru вчера в 22:50
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Политика

Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

Пик по коронавирусу в России еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в стране.
НТВ 09:00
Происшествия

Дело экс-зампреда комитета по строительству Петербурга передали в суд

"Расследование уголовного дела в отношении Жданова завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы следкома.
РИА Новости 07:48
Кино

Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

ИА InterMedia 06:42
22
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 06:10
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци официально отменили свадьбу

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци должны были пожениться уже в конце мая — однако планы отменились из-за пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Музыка

Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
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Авто

Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название

В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
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Политика

Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны

Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
Политика

Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
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Политика

Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
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Космос

Российская «Федерация» точно сядет

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
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Общество

Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров

Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета

Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:14
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