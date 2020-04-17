Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в четверг, 16 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,72% — до $27,89 за баррель.
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Цены на нефть стабилизировались у отметки 28,5 долларов

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Цена на нефть марки Brent растёт

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Цена на нефть марки Brent закрепилась выше $28 за баррель

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась до $27,36 за баррель

ТАССвчера в 11:24

Цена нефти марки Brent перешла к снижению на прогнозе рекордного падения спроса

ПРАЙМвчера в 11:47
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В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
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Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
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Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
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Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
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В Приамурье выявили два новых случая коронавируса

Два новых случая заболевания коронавирусом выявлены в Приамурье, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
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Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
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«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

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Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
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Общество

В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин

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Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
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Полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский может перейти в «Зенит»

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В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
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Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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5 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

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Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
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